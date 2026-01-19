Aytekin Kaya'dan Acarlar Pazarı'nda Sıcak Çorba İkramı

İncirliova Belediye Başkanı pazar esnafının yanında

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Acarlar Mahallesi’nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Soğuk kış günlerinde esnaf ve vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kaya, pazarda tezgah açan esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında yapılan ikramın yanı sıra vatandaşların görüş, öneri ve talepleri de dinlendi.

Başkan Kaya, Acarlar Mahallesi’nin çalışkan insanlarıyla "emeğin başkenti" olduğunu vurgulayarak, her zaman olduğu gibi kış şartlarında da esnafın ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Pazar esnafı ve vatandaşlar yapılan ziyaretten ve ikramdan duydukları memnuniyeti ifade etti. Başkan Kaya, kendilerine gösterilen yakın ilgi, güler yüz ve samimiyet için tüm vatandaşlara teşekkür ederek, hayırlı alışverişler temennisinde bulundu.

