Ayvacık'ta 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvacık'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Lastik Bottaki Göçmenler Tespit Edildi

Ekipler, bölgedeki seyir halindeki bir lastik botta mülteci olduğuna dair gelen ihbarları değerlendirerek hızlı bir müdahalede bulundu. Lastik botta bulunan 40 düzensiz göçmenin, Afganistan uyruklu olduğu belirlendi.

Çocuklar da Arasında

Yakalanan göçmenler arasında 18 çocuk bulunmaktaydı. Bu durum, bölgedeki düzensiz göç sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

Geri Gönderme Merkezi’ne Teslim Edildi

Ekiplerin düzenlediği operasyonun ardından, yakalanan yabancı uyruklular Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Bu tür operasyonların sürdürüleceği bildirildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.