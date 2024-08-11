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Ayvalık Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 15 düzensiz göçmen, Yunanistan'a geçiş yapmaya çalışırken yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 23:05
Ayvalık Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Sahil Güvenlik Mobil Radarı 'MORAD-12' aracılığıyla tespit edilen düzensiz göçmenler, Ayvalık açıklarındaki lastik botta yer alıyordu. Hemen harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik botu 'KB-111' ile bölgeye intikal etti.

İnsani Yardım ve Kurtarma Süreci

Bölgedeki operasyonda, 1 çocuk ile birlikte toplam 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. Sonrasında ise göçmenler, İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

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