Ayvalık'ta Zeytinlik Alanda Yangın: Hızla Mücadele Ediliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinlik bir alanda aniden patlak veren yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, ilçeye bağlı kırsal Mutluköy Mahallesi Kilistepe mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine derhal Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti.

Bölgedeki yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının daha da büyümemesi için ekiplerin yoğun çaba gösterdiği öğrenildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.