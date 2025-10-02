Azad Cammu Keşmir'de Gösteriler: 9 Kişi Öldü, Çok Sayıda Yaralı

Muzafferabad'da anayasa değişikliği talebiyle düzenlenen gösterilerde çıkan çatışmalarda 9 kişi öldü; yaklaşık 170 polis ve 50 sivil yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 02:44
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 02:44
Azad Cammu Keşmir'de Gösteriler: 9 Kişi Öldü, Çok Sayıda Yaralı

Azad Cammu Keşmir'de Gösteriler: 9 Kişi Öldü, Çok Sayıda Yaralı

Muzafferabad'da hükümet karşıtı gösterilerde tansiyon yükseldi

Geo News kanalının haberine göre, Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kentinde birkaç gündür devam eden gösterilerde çatışmalar yaşandı.

Göstericilerin talepleri arasında meclise ve kabineye ilişkin anayasa maddelerinde değişiklik yapılması bulunuyor. Gösteriler süresince kolluk kuvvetleri ile protestocular arasında aralıklarla arbede çıktığı bildirildi.

Bölge yetkilileri, aralarında 3 polis görevlisinin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca gösterilerde yaklaşık 170 polis görevlisinin ve yaklaşık 50 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, protestocuların taleplerinin büyük çoğunluğunun karşılandığını ifade ederek, gösterilerin sonlandırılması için diyalog çağrısı yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırısı Protesto Edildi
2
İstanbul'da Küresel Sumud Filosu Protestoları Gece Boyu Sürdü
3
Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırılarına Trabzon ve Çevre İllerden Tepki
4
Özgür Özel: Sumud Filosu Kuşatıldı — Küçükçekmece Mitinginde Okul Yemek Sözü ve İmza Kampanyası
5
Başkentte 2. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali başladı — 'Kuşkondu Müzikali' sahnelendi
6
Van'da Erçek Gölü'ndeki flamingoları jandarma koruyor
7
Kayseri'de 'Yan Bakma' Kavgası: Bıçaklı Saldırıda 1 Ölü, 6 Sanığın Yargılanması Sürüyor

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin