Azad Cammu Keşmir'de Gösteriler: 9 Kişi Öldü, Çok Sayıda Yaralı

Muzafferabad'da hükümet karşıtı gösterilerde tansiyon yükseldi

Geo News kanalının haberine göre, Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kentinde birkaç gündür devam eden gösterilerde çatışmalar yaşandı.

Göstericilerin talepleri arasında meclise ve kabineye ilişkin anayasa maddelerinde değişiklik yapılması bulunuyor. Gösteriler süresince kolluk kuvvetleri ile protestocular arasında aralıklarla arbede çıktığı bildirildi.

Bölge yetkilileri, aralarında 3 polis görevlisinin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca gösterilerde yaklaşık 170 polis görevlisinin ve yaklaşık 50 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, protestocuların taleplerinin büyük çoğunluğunun karşılandığını ifade ederek, gösterilerin sonlandırılması için diyalog çağrısı yaptı.