Azerbaycan 14 Filistinli Öğrenciyi Gazze'den Tahliye Etti

Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu kapsamındaki öğrenciler Bakü'ye getirildi

Azerbaycan, Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu programı kapsamında ülkede yükseköğrenim hakkı kazanan 14 Filistinli öğrenciyi Gazze'den tahliye ederek Azerbaycan'a getirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tahliye süreci 17 Eylül tarihinde başlatıldı. Bu çerçevede öğrencilerden 10'u bu sabah Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı; diğer 4 öğrencinin gün içinde kente ulaşması bekleniyor.

Öğrencilerin Gazze'den çıkarılarak Azerbaycan'a getirilmesi, Azerbaycan'ın İsrail ve Ürdün'deki büyükelçilikleri ile Filistin’deki temsilcilik ofisi ve ilgili devlet kurumlarıyla yürütülen temaslar sonucu mümkün oldu.

Azerbaycan'a ulaşan öğrenciler, Bilim ve Eğitim Bakanlığı'nın organizasyonuyla ilgili yükseköğretim kurumlarının temsilcileri tarafından karşılanarak yurtlara yerleştirildi.

Filistin devleti tarafından aday gösterilen öğrencilerden 8'i geçen yıl, 6'sı ise bu yıl Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu programına kabul edilmişti. Ancak bölgede süren çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle geçen yıl kabul edilen öğrencilerin Azerbaycan'a gelişi mümkün olmamıştı.

Öğrencilerin başvuruları ve Filistin tarafının talebi üzerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, mayıstan itibaren onların ülkeye getirilebilmesi için çalışmalar yürüttü.

Tahliye kapsamında öğrenciler kara yoluyla Gazze'den çıkarılarak Ürdün'e ulaştırıldı, ardından Amman'dan Bakü'ye uçuşları gerçekleştirildi.

