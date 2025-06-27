Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov'dan Muğla Belediye Başkanı Aras'a Ziyaret

Azerbaycan Büyükelçisi'nin Muğla Ziyareti ve İlişkilerin Güçlenmesi

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Milletinin Destekleri Unutulmadı

Memmedov, Türk milletinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ermenistan ile yapılan Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan’ın yanında durduğunu ifade ederek, "Yalnız olmadığımızı gördük ve Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi bizim ortak zaferimizdir," dedi.

İlişkilerin Derinliği ve Ortak Kültürel Faaliyetler

“Bir millet, iki devlet” anlayışını benimseyen Memmedov, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok yüksek seviyede olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türk Devletler Teşkilatı'nın geliştirilmesi için gösterdikleri çabalara dikkat çekerek, bu teşkilatın uluslararası düzeyde etkisi olan bir yapı haline geleceğini belirtti.

Muğla ile İlişkilerin Geliştirilmesi

Memmedov, Muğla ile ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da güçlenmesi için gerekli adımları atacaklarını belirtti. Ziyaret sırasında, konser programları ve turizm alanındaki işbirliklerinin artırılmasının önemine dikkat çekti. "Kardeş şehirler anlaşması imzalamak lazım. Aynı babanın, dedenin evlatlarıyız," ifadelerini kullandı.

Muğla'da Misafirperverlik ve Kardeşlik Vurgusu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Azerbaycan ile yerel düzeyde ilişkileri güçlendirmek istediklerini ve bu doğrultuda karşılıklı ziyaretlerin önemini vurguladı. Aras, “Azerbaycanlı kardeşlerimizi Muğla’da ağırlamak bizim için onurdur. Onları evlerinde hissettireceğimizden hiç şüpheniz olmasın,” şeklinde konuştu.

Ziyaret Sonrası Hediyeler

Ziyaretin ardından, Başkan Aras, Memmedov ve beraberindeki heyete Muğla’ya özgü hediyeler takdim etti. Bu ziyareti, iki ülkenin kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir başlangıç olarak değerlendirmek mümkün.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov (sol 3)​​​​​​, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı (sağ 3) makamında ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov (sol 3)​​​​​​, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı (sağ 3) makamında ziyaret etti.