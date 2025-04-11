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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Antalya'da Buluştu

Aliyev ve Tatar, Antalya'da 4. Diplomasi Forumu kapsamında bir araya geldi, işbirliği konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 10:53
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Antalya'da Buluştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) kapsamında yapıldı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tatar, Aliyev'e KKTC'ye gösterilen dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Tatar ayrıca, birkaç gün önce ADA Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası forumda yaptığı açıklamalar nedeniyle de Aliyev'e teşekkür etti. Görüşmede, iki liderin önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve farklı alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda), Antalya'da bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda), Antalya'da bir araya geldi.

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