Azerbaycan'da Deprem! Hazar Denizi açıklarında 5,4 şiddetinde deprem oldu!

GÜNCEL HABER: Azerbaycan'da Hazar Denizi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar can ve mal kaybı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Azerbaycan'da Deprem! Hazar Denizi açıklarında 5,4 şiddetinde deprem oldu!
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Son dakika bilgilerine göre, Azerbaycan'da Hazar Denizi açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.16'da kaydedildi.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi, depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğunu duyurdu. Deprem 68 kilometre derinlikte gerçekleşti ve etkisi başkent Bakü'de de hissedildi. Şu ana kadar olası hasar veya can kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

 

Detaylar gelmeye devam ediyor.

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