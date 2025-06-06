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Azerbaycan'da Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Azerbaycan'da Kurban Bayramı namazı büyük katılımla kılındı. Vatandaşlar, bayramda barış ve kardeşlik mesajları aldı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 07:26
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 07:26
Azerbaycan'da Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Azerbaycan'ın dört bir yanında, Kurban Bayramı sabahı camiler dolup taştı. Bakü, Gence, Şeki gibi şehirlerdeki vatandaşlar, erkenden camilere giderek bayram namazını eda etti.

Özellikle Bakü'deki Şehitlik Camii'nde yoğun bir katılım gözlemlendi. Namaz sonrasında gerçekleştirilen vaazda, İslam dünyası'na yönelik barış, kardeşlik ve yardımlaşma mesajları vurgulandı.

Namazdan hemen sonra, vatandaşlar arasında bayramlaşma anları yaşandı. Pencerelerden yükselen tebrik sesleri, bayram coşkusunu artırdı.

Ayrıca, sabah namazından sonra, vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Ülkedeki kalabalık cami avluları, bayram ruhunu yansıtan birer güzellik haline geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Kurban Bayramı dolayısıyla Şehitlik Camisi'ne gelenler bayram...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Kurban Bayramı dolayısıyla Şehitlik Camisi'ne gelenler bayram namazını kıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Kurban Bayramı dolayısıyla Şehitlik Camisi'ne gelenler bayram...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Kurban Bayramı dolayısıyla Şehitlik Camisi'ne gelenler bayram namazını kıldı.

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