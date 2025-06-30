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Azerbaycan'da Rus Sputnik Ofisine Operasyon Düzenlendi

Azerbaycan, Rus haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine operasyon düzenleyerek iki çalışanını gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 17:32
Azerbaycan'da Rus Sputnik Ofisine Operasyon Düzenlendi

Azerbaycan'da Sputnik Ofisine Operasyon

Azerbaycan'da, Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine operasyon düzenlendi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu ofisin akreditasyonunun askıya alınmasına rağmen yasa dışı finansman temelinde faaliyet göstermeye devam ettiği belirtildi. Söz konusu durum üzerine bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Gözaltılar ve Gelişmeler

Bakanlığa bağlı ekiplerin, soruşturma çerçevesinde Sputnik'in Bakü ofisinde arama yaptığı ve bazı çalışanların gözaltına alındığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, gözaltına alınan iki çalışanın Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürüldü.

Sorunlu İletişim

Azerbaycan hükümeti, Şubat 2025'te Sputnik'in Bakü ofisinin faaliyetlerini durdurmaya karar vermişti. Bu karar, Azerbaycan devlet medyasının yurtdışındaki faaliyetleri ile yabancı basın mensuplarının Azerbaycan'daki çalışmaları arasında karşılıklılık ilkesini sağlamak amacıyla alınmıştı. Bu bağlamda, Bakü'de görev yapan Sputnik muhabirlerinin sayısının, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC)'in Rusya'daki muhabir sayısıyla eşitlenmesi öngörülmüştü.

Azerbaycan ile Rusya Arasındaki Gerginlik

Azerbaycan ile Rusya arasındaki gerginlik, 25 Aralık 2024'te bir Azerbaycan yolcu uçağının Rus hava sahasında yaşadığı sorunlarla daha da arttı. Uçak, yerden açılan ateşle hasar görerek Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Azerbaycan bu durum üzerine Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını talep etti ancak bu istek karşılık bulmadı.

Ayrıca, Azerbaycan, Bakü'de bulunan Rus Evi olarak bilinen Rusya Kültür Merkezi'nin faaliyetini de sonlandırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'daki törenlere katılmadı.

Rus Güvenlik Güçleri ile Çatışmalar

Rus güvenlik güçlerinin, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlediği baskınlar sonucunda iki Azerbaycanlı hayatını kaybetti. Bu olaylar, Azerbaycan'ın tepkisini çekerek, Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'in Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına yol açtı.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazları nedeniyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etti.

Azerbaycan'da, Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine operasyon düzenlendi.

Azerbaycan'da, Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine operasyon düzenlendi.

Azerbaycan'da, Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine operasyon düzenlendi.

Azerbaycan'da, Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine operasyon düzenlendi.

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