Azerbaycan'da seçim heyecanı: İlham Aliyev rekor oyla 5'inci kez yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimleri sona erdikten sonra sandık çıkış anket sonuçları açıklandı. ABD merkezli Oracle Advisory Group şirketinin yaptığı ankete göre, görevdeki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yüzde 93,9 oy alarak tekrar Cumhurbaşkanı oldu.

Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa yüzde 1,5, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev yüzde 1,2, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev yüzde 0,9, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev yüzde 0,4 ve bağımsız aday Fuat Aliyev yüzde 0,3 oy oranına ulaştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) seçim zaferini kutlamaya başladı. Şehrin çeşitli yerlerinde kutlamalar yapıldı. Haydar Aliyev Kültür Merkezi önünde konser verildi.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu (MSK) oy verme işlemini yerel saatle 19.00’da sonlandırdı ve sayıma başladı. MSK resmi olmayan ilk sonuçları duyurmak üzere hazırlanırken, seçimlere yüzde 76,73 oranında katılım olduğu ifade edildi. Oyların sayılması sürerken, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu sonuçları 10 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne gönderecek ve sonuçlar onaylandıktan sonra cumhurbaşkanı resmen ilan edilecek.

Azerbaycan'da seçimleri 70 ülke ve 49 uluslararası örgütten 790’ı yabancı toplam 90 bin 372 gözlemci takip etti. 109 uluslararası medya kuruluşundan 216 yabancı gazeteci de seçimi izledi. Seçimlerde 4 milletvekili ve 3 meclis dışı olmak üzere 7 aday yarıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi adayı ve görevdeki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E TELEFON GÖRÜŞMELİ KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın Aliyev'e seçim başarısından dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’e Cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği başarı için kutlama mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in tekrar Cumhurbaşkanı olmasının Azerbaycan’a hayır getirmesini diledi.

AZERBAYCAN'DAKİ CUMHURBAŞKANLIK SEÇİMİNE İLİŞKİN TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçiminin işgalden alınmış topraklar da kapsayacak şekilde, Azerbaycan'ın her yerinde barış içinde yapıldığını belirtti. Bakanlık, Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, kardeş Azerbaycan'ın bugün yaptığı seçimin hayırlara vesile olması temenni edildi. "Seçimlerin, işgalden kurtarılmış topraklar da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın tamamında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." denildi. Açıklamada, Azerbaycan halkının seçim sürecinde gösterdiği akılcılığın övüldüğü ifade edildi.