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Azerbaycan'dan AB'ye Nota: Avrupa Parlamentosu Kararına Tepki

Azerbaycan, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Azerbaycan karşıtı karara sert bir yanıt vererek AB'ye nota verdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 16:57
Azerbaycan'dan AB'ye Nota: Avrupa Parlamentosu Kararına Tepki

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne Nota Verdi

Azerbaycan, Avrupa Parlamentosu'nda Azerbaycan aleyhine alınan karara cevaben Avrupa Birliği'ne (AB) resmi bir nota iletti. Dışişleri Bakanlığından Açıklama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 24 Ekim tarihinde Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Azerbaycan karşıtı karar nedeni ile AB'nin Bakü Büyükelçisi Peter Michalko’nun bakanlıkta ifadeye çağrıldığını duyurdu. Kınama ve Nota İletişimi

Açıklamada, kabul edilen kararın ve buna dayanak oluşturan yorumların Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı belirtilerek, bu bağlamda nota, Büyükelçi Michalko'ya iletildi.

AB'nin Etkileri Üzerine Değerlendirme

Bakanlık, Michalko'ya ilettiği nota ile, AB kurumları aracılığıyla Azerbaycan'a yönelik sürdürülen karalama kampanyasının ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bu tür açıklama ve adımların, Ermenistan'da intikamcılığı teşvik ettiğine ve bölgedeki barış çabalarına zarar verdiğine dikkat çekildi. Uluslararası Hukuka Uyma Çağrısı

Azerbaycan, AB ile ilişkilerini uluslararası hukuk norm ve ilkeleri ile karşılıklı saygı temelinde inşa ettiğini ifade ederek, karşı tarafa bu ilkelere uyulması gerektiğini belirtti.

İstikrar İçin Adımların Önemi

Açıklamada, AB'den, Azerbaycan'ın egemenliğini ihlal eden ve bölgedeki istikrara zarar veren yanlış adımlardan kaçınılması talep edildi.

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