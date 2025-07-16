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Azerbaycan'dan Anadolu Ajansı'na Prestijli 'Ekinci' Ödülü

Azerbaycan, Anadolu Ajansı’na 'Ekinci' ödülünü vererek uluslararası başarıyı taçlandırdı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 21:29
Azerbaycan'dan Anadolu Ajansı'na Prestijli 'Ekinci' Ödülü

Azerbaycan, Anadolu Ajansı’nı Onurlandırdı

Azerbaycan, Anadolu Ajansı’nı prestigli 'Ekinci' ödülüyle onurlandırdı. Bu ödül, ajansın uluslararası alandaki etkileyici çalışmalarını ve medya sektöründeki katkılarını takdir etmek amacıyla verildi.

Ödül Töreni Detayları

Ödül töreni, Azerbaycan'da önemli bir etkinlik olarak gerçekleşti. Anadolu Ajansı’nın global habercilik alanındaki başarıları, hem yerel hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Bu ödül, Anadolu Ajansı'nın haber kalitesini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Anahtar Kelimeler

'Ekinci' ödülü, Anadolu Ajansı, uluslararası medyacılık, Azerbaycan, medya ödülleri.

Anadolu Ajansı (AA), Azerbaycan gerçeklerinin uluslararası topluma aktarılmasındaki hizmetleri ve...

Anadolu Ajansı (AA), Azerbaycan gerçeklerinin uluslararası topluma aktarılmasındaki hizmetleri ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine enformasyon alanında sağladığı katkılar dolayısıyla ismini Azerbaycan'ın ilk Türkçe gazetesinden alan "Ekinci" ödülüne layık görüldü. Ödülü, AA'nın Bakü muhabiri Ruslan Rehimov (sol 3) teslim aldı.

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