DOLAR
38,42 -0,16%
EURO
43,7 0,34%
ALTIN
4.071,03 1,12%
BITCOIN
3.619.285,78 -0,73%

Azerbaycan'dan Erivan ve Paris'e Bayrak Yakma Uyarısı

Azerbaycan, Erivan ve Paris'teki bayrak yakma eylemleri için harekete geçilmesini talep etti. Dışişleri Bakanı Bayramov, ciddi adımlar bekliyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:31
Azerbaycan'dan Erivan ve Paris'e Bayrak Yakma Uyarısı

Azerbaycan'dan Erivan ve Paris'e Bayrak Yakma Uyarısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 1915 olaylarının yıl dönümü dolayısıyla Ermenistan ve Fransa'da yapılan gösterilerde Türkiye ve Azerbaycan'a karşı nefret içeren sloganların atıldığını ve bayrakların yakıldığını vurguladı. Bayramov, bu ülkelerin yönetimlerinden bu tür eylemlerin önlenmesi için daha fiili ve ciddi adımlar atmalarını beklediklerini ifade etti.

AB ile İlişkiler ve Ticaret Hacmi

Bayramov, Azerbaycan’da ziyaretlerde bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile ortak basın toplantısında, Azerbaycan ile AB arasında bir anlaşma imzalanması için 2017'den beri müzakerelerin yürütüldüğünü belirtti. Taslak metnin %90’ı üzerinde mutabakat sağlandığını kaydeden Bayramov, bazı ticari ve ekonomik konularda henüz uzlaşı sağlanmadığını açıkladı.

AB’nin Azerbaycan'ın başlıca ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken Bayramov, 2024 verilerine göre Azerbaycan ile AB ülkeleri arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu da dile getirdi.

Barış Süreci ve Ermenistan İle İlişkiler

Ermenistan ile yürütülen barış sürecine değinen Bayramov, Avrupa’daki mevkidaşlarının Azerbaycan’ın tutumunu çok iyi bildiğini belirterek, “Ermenistan Anayasası’ndaki Azerbaycan’a karşı toprak iddiaları, anayasa değişikliğiyle ortadan kaldırılmalıdır.” dedi. Ayrıca, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesi gerektiğini vurguladı.

Ermenistan'daki Gelişmeler ve Mayın Sorunu

Bayramov, Ermenistan’daki intikamcı eğilimlerin ciddi bir tedirginlik kaynağı oluşturduğunu belirterek, “Ermenistan’ın hızla silahlanması, bir tehdit kaynağı olarak kalıyor.” ifadesini kullandı. Erivan'da ve Fransa'da yaşanan bayrak yakma olaylarına atıfta bulunarak, bu eylemlerin utanç verici olduğunu ve önlenmesi için somut adımlar atılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Karabağ’da devam eden imar ve ihya projeleri hakkında da bilgi veren Bayramov, mayın sorununu büyük bir tehdit olarak tanımladı. “2. Karabağ Savaşı’ndan sonra yaklaşık 400 vatandaşımız mayın patlaması mağduru oldu. Bunlardan 70’i yaşamını yitirdi.” diyerek, mayın temizliği konusundaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini yineledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda), Azerbaycan'da temaslarda bulunan Avrupa...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda), Azerbaycan'da temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'la (solda) ortak basın toplantısında konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Azerbaycan'dan Erivan ve Paris'e Bayrak Yakma Uyarısı
2
KKTC'ye YÖKSİS Benzeri Yükseköğretim Sistemi Geliyor
3
17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi Kırşehir'de Başladı
4
Kocaeli'de Kaçak Araç Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
5
Hatay'da Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ve Ürün Tanıtım Günleri Başarıyla Gerçekleştirildi
6
Aliyev, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti
7
Sinop’ta Öğrenciler Trafik Kurallarını Mobil Eğitim Tırı'nda Öğrendi

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!