Azerbaycan'dan Erivan ve Paris'e Bayrak Yakma Uyarısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 1915 olaylarının yıl dönümü dolayısıyla Ermenistan ve Fransa'da yapılan gösterilerde Türkiye ve Azerbaycan'a karşı nefret içeren sloganların atıldığını ve bayrakların yakıldığını vurguladı. Bayramov, bu ülkelerin yönetimlerinden bu tür eylemlerin önlenmesi için daha fiili ve ciddi adımlar atmalarını beklediklerini ifade etti.

AB ile İlişkiler ve Ticaret Hacmi

Bayramov, Azerbaycan’da ziyaretlerde bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile ortak basın toplantısında, Azerbaycan ile AB arasında bir anlaşma imzalanması için 2017'den beri müzakerelerin yürütüldüğünü belirtti. Taslak metnin %90’ı üzerinde mutabakat sağlandığını kaydeden Bayramov, bazı ticari ve ekonomik konularda henüz uzlaşı sağlanmadığını açıkladı.

AB’nin Azerbaycan'ın başlıca ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken Bayramov, 2024 verilerine göre Azerbaycan ile AB ülkeleri arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu da dile getirdi.

Barış Süreci ve Ermenistan İle İlişkiler

Ermenistan ile yürütülen barış sürecine değinen Bayramov, Avrupa’daki mevkidaşlarının Azerbaycan’ın tutumunu çok iyi bildiğini belirterek, “Ermenistan Anayasası’ndaki Azerbaycan’a karşı toprak iddiaları, anayasa değişikliğiyle ortadan kaldırılmalıdır.” dedi. Ayrıca, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesi gerektiğini vurguladı.

Ermenistan'daki Gelişmeler ve Mayın Sorunu

Bayramov, Ermenistan’daki intikamcı eğilimlerin ciddi bir tedirginlik kaynağı oluşturduğunu belirterek, “Ermenistan’ın hızla silahlanması, bir tehdit kaynağı olarak kalıyor.” ifadesini kullandı. Erivan'da ve Fransa'da yaşanan bayrak yakma olaylarına atıfta bulunarak, bu eylemlerin utanç verici olduğunu ve önlenmesi için somut adımlar atılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Karabağ’da devam eden imar ve ihya projeleri hakkında da bilgi veren Bayramov, mayın sorununu büyük bir tehdit olarak tanımladı. “2. Karabağ Savaşı’ndan sonra yaklaşık 400 vatandaşımız mayın patlaması mağduru oldu. Bunlardan 70’i yaşamını yitirdi.” diyerek, mayın temizliği konusundaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini yineledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda), Azerbaycan'da temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'la (solda) ortak basın toplantısında konuştu.