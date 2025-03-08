Azerbaycan, Filistin Nablus'ta 600 Kapasiteli Okul İnşa Edecek

Azerbaycan'dan Filistin'e Eğitim Desteği

Azerbaycan, Filistin'in Nablus kentinde 600 öğrenci kapasiteli bir okul inşa etme taahhüdünde bulundu. Bu önemli açıklama, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından yapıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Bayramov, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda bu önemli taahhüdü duyurdu. Ayrıca, Gazze'de yaşanan insani kriz ve masum insanların hayatlarını kaybetmesi konusuna dikkat çekti.

Güç Kullanımının Reddi

Bayramov, sivillerin ölümüne yol açan güç kullanımının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu duruma son vermek için acil tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi. Egemenlik ve uluslararası hukuk çerçevesinde kuvvet kullanımının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Bayramov, ocakta sağlanan ateşkesin ihlali ile gerilimin artırılmasından kaçınılması gerektiğini ifade etti.

İki Devletli Çözüm ve Yardımlar

Filistin halkının meşru talepleri dahil olmak üzere, sürekliği olan bir barış sürecinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Bayramov, Azerbaycan'ın Filistin meselesinin iki devletli çözümünü desteklediğini bildirdi. Ayrıca, kardeş Filistin halkına her zaman yardım göstermeye hazır olduklarını vurguladı ve 2023 yılında Filistin'e 2 milyon dolar yardımda bulunulduğunu açıkladı.

Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu

Bayramov, Filistinli 15 öğrenciye Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu verileceğini ve Nablus'ta inşa edilecek okulun, eğitim alanında önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.