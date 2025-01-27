Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğraf sanatına olan ilgisini gösterdi.

Bu yılki oylama etkinliğinde, 2023 yılı boyunca çekilen en etkileyici kareler arasında seçim yapılacak. Zamin Aliyev, oylama sürecinin önemine ve fotoğraf sanatının toplumsal hafızayı nasıl şekillendirdiğine vurgu yaptı.

Oylama, Türkiye'deki ve uluslararası alandaki önemli fotoğrafçıların eserlerini bir araya getirerek, fotoğraf sanatının değerini artırmayı amaçlıyor. Aliyev, katılımıyla etkinliğe destek vermiş oldu.