Azerbaycan Uçağı Hava Sahası Kapatıldığı İçin Dönmek Zorunda Kaldı

Rusya'nın Stavropol Krayı'nda bulunan Mineralnıye Vodı kentine gitmekte olan Azerbaycan yolcu uçağı, hava sahasının kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) tarafından yapılan açıklamada, şirketin "J2-8717" sefer sayılı uçağının, havalandıktan sonra kaptan pilotun Mahaçkale'de hava sahasının kapalı olduğuna dair bilgi almasının ardından dönüş yaptı. Uçak, yerel saatle 10.13'te Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.

AZAL, Rusya'ya uçuşlarla ilgili olan genel bilgilerin yakında açıklanacağını bildirdi. Ancak, bazı medya kaynakları ve sosyal medya hesaplarında, uçağın dönüş nedeninin Rusya'ya yapılan dron saldırıları olduğu iddia ediliyor.