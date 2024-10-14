Azerbaycan, Uluslararası Topluma Ermenistan'ın Mayın Terörüne Karşı Çağrıda Bulundu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Kritik Açıklama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik "mayın terörü" eylemlerine göz yummama çağrısında bulundu.

Gazah'ta Meydana gelen Mayın Patlaması

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) tarafından yapılan ortak açıklamada, Ermenistan sınırında yer alan Gazah bölgesinde bir mayın patlaması meydana geldiği belirtildi.

Olay sonucunda, bölgedeki hayvanları otlatan bir sivilin yaralandığı kaydedildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazah'taki bu olaya dikkat çekti.

Mayınlar Sonucu Yaşanan Kayıplar

İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana, toplamda 381 Azerbaycan vatandaşı mayınlardan dolayı zarar gördü. Bakanlığın açıklamasında, "Uluslararası toplum, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı devam eden mayın terörüne göz yummamalıdır" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Ayrıca, Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde Ermenistan ordusu tarafından yerleştirilen yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin edilmektedir. 10 Kasım 2020 tarihinde sona eren İkinci Karabağ Savaşı'ndan bu yana yaşanan mayın patlamalarında 70 Azerbaycan vatandaşı yaşamını yitirdi, 311 kişi ise yaralandı.