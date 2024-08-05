Azerbaycan, Vatandaşlarına Filistin'e Seyahat Uyarısında Bulundu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Seyahat Uyarısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarına önemli bir uyarıda bulundu.

Filistin'e Seyahat Prohibisyonu

Bakanlık, vatandaşlarından zorunlu durumlar hariç Filistin'e seyahat etmemelerini önerdi. Yapılan açıklamada, Filistin'de bulunan Azerbaycan vatandaşlarının güvenlik tedbirlerine dikkat etmeleri ve kalabalık yerlerden uzak durmaları gerektiği vurgulandı.Bakanlık ayrıca Lübnan için de seyahat uyarısında bulunmuştu.