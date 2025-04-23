Azerbaycan ve Çin Arasında Stratejik Ortaklık İmzası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin’de gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde iki ülke arasında tarihi bir adım atıldı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiriye imza atıldı.

Bildirinin detaylarına göre, iki ülke temel çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü korumada birbirine destek verecek. Azerbaycan, Çin'in “Tek Çin” politikasını desteklerken, Çin de Azerbaycan’ın Ermenistan'la önerdiği barış gündemini güçlü bir şekilde destekleyeceğini açıkladı.

Ekonomik İşbirliği ve Yatırım Fırsatları

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla, ticaret, yatırım, yeşil enerji ve dijital ekonomi alanlarında etkileşimin artırılması üzerinde anlaşmaya varıldı. Taraflar, “Yatırım İşbirliği Çalışma Grubu” kurarak, ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Yenilenebilir Enerji ve Taşımacılık

Bildiride ayrıca, yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ön plana çıktı. Çin'in Hazar Denizi geçişli Çin-Avrupa-Çin ekspres güzergahı üzerinde Azerbaycan ile işbirliğine hazır olduğu belirtildi.

Vize Muafiyeti Anlaşması

Aliyev'in temasları sırasında, Azerbaycan ile Çin arasında pasaport sahibi vatandaşlar için karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki seyahatleri kolaylaştıracak ve insanların kültürel etkileşimini artıracaktır.

Kardeş Şehir Protokolü

Törende, ayrıca Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan ile Çin’in Urumçi şehirleri arasında kardeş şehir olma niyetini belirten bir protokol de imzalandı.

Bu anlaşmalar, her iki ülkenin uluslararası ilişkilerini güçlendirecek önemli adımlar olarak kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Çin'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir araya geldi. Görüşme sonrasında Aliyev ve Şi, "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri"ye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Çin'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir araya geldi. Görüşme sonrasında Aliyev ve Şi, "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri"ye imza attı.