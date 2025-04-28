Azerbaycan ve İran Arasında Tarihi Mutabakat Zaptları İmzalandı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Azerbaycan ziyaretinin ardından, iki ülke arasında önemli mutabakat zaptları imzalandı. Bu kapsamda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Pezeşkiyan başkent Bakü'de bir araya geldi.
Resmi Tören ve Görüşmeler
Pezeşkiyan, resmi temaslar için Bakü'ye geldiğinde, törenle karşılandı. Tören sırasında, iki ülkenin milli marşları okundu. İkili görüşmelerin ardından, liderler ortak bildiriye imza attı.
İmzalanan Mutabakat Zaptları
Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanlıkları arasında imzalanan önemli belgeler arasında:
- 2025-2027 Yılları İçin Siyasi İstişare Programı
- 2025-2026 Ulaştırma Alanında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
- Denizciler İçin Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Sertifikaların Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı
- 2025-2028 Kültürel Değişim Programı
- Medya İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
Bu >yeni anlaşmaların, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğini artırması bekleniyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkent Bakü'de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Görüşmelerin ardından Aliyev ve Pezeşkiyan ortak bildiriye imza attı, sonrasında ilgili bakanlarca mutabakat zaptları ve programlar imzalandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkent Bakü'de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Görüşmelerin ardından Aliyev ve Pezeşkiyan ortak bildiriye imza attı, sonrasında ilgili bakanlarca mutabakat zaptları ve programlar imzalandı.