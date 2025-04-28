Azerbaycan ve İran Arasında Tarihi Mutabakat Zaptları İmzalandı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Azerbaycan ziyaretinin ardından, iki ülke arasında önemli mutabakat zaptları imzalandı. Bu kapsamda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Pezeşkiyan başkent Bakü'de bir araya geldi.

Resmi Tören ve Görüşmeler

Pezeşkiyan, resmi temaslar için Bakü'ye geldiğinde, törenle karşılandı. Tören sırasında, iki ülkenin milli marşları okundu. İkili görüşmelerin ardından, liderler ortak bildiriye imza attı.

İmzalanan Mutabakat Zaptları

Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanlıkları arasında imzalanan önemli belgeler arasında:

2025-2027 Yılları İçin Siyasi İstişare Programı

2025-2026 Ulaştırma Alanında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

Denizciler İçin Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Sertifikaların Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı

2025-2028 Kültürel Değişim Programı

Medya İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Bu >yeni anlaşmaların, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğini artırması bekleniyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkent Bakü'de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Görüşmelerin ardından Aliyev ve Pezeşkiyan ortak bildiriye imza attı, sonrasında ilgili bakanlarca mutabakat zaptları ve programlar imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkent Bakü'de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Görüşmelerin ardından Aliyev ve Pezeşkiyan ortak bildiriye imza attı, sonrasında ilgili bakanlarca mutabakat zaptları ve programlar imzalandı.