Azerbaycan ve Suriye Arasındaki Diplomatik Temaslar Güçleniyor

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev, Suriye'de Önemli Temaslarda Bulundu

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile Şam'da bir araya geldi. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Azerbaycan'dan Destek Mesajı

Refiyev, toplantıda Azerbaycan'ın Türkiye ile iş birliği içerisinde Suriye'nin yanında olduğunu vurgulayarak, Suriye'nin yeniden imarı sürecinde gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Suriye'nin istikrarı ve halkın refahını hedefleyen yeni dönemde, Azerbaycan yönetiminin tebriklerini Şeybani'ye ilettikten sonra, insanı yardımların yanı sıra diplomatik desteklerin de sağlanacağına dikkat çekti.

Geçmişteki Deneyimlerin Paylaşımı

Refiyev, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında elde ettiği imar ve ihya konusundaki tecrübelerin Suriye ile paylaşılabileceğini dile getirerek, iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelini öne çıkardı.

Suriye'nin Yeni Yönetimi ve Hedefleri

Şeybani ise Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmasının, barış ve istikrarın sağlanması açısından önemine vurgu yaptı ve Azerbaycan halkını kutladı. Suriye'deki yeni yönetimin, komşu ülkelerle barış içinde yaşamak ve ulusal birliğin sağlanması için diyalog yollarını tercih edeceğinin altını çizdi.

Yeni İş Birliği Fırsatları

Taraflar, Azerbaycan ve Suriye arasında uzun süredir olmayan ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konusunda mutabakata varırken, Refiyev, 12 yıl aradan sonra Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirileceğini duyurdu. Aynı zamanda Şeybani'yi Azerbaycan'a davet eden Refiyev, davetin olumlu karşılandığını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev (solda), Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani (sağda) ile Şam'da bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev (solda), Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani (sağda) ile Şam'da bir araya geldi.