Aziz Yıldırım İstanbul Adliyesi'nde İfade Verdi

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından kendisi aleyhine yapılan bir şikayet sebebiyle İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.

İfade Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı'nın haziran ayında yaptığı bir açıklamadaki ifadelerine dayanarak Yıldırım hakkında soruşturma başlattı. Bu süreç kapsamında, Yıldırım, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifadesini sundu.

Adliye Çıkışında Gerçekleşen Olaylar

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alınan Aziz Yıldırım, işlemleri tamamladıktan sonra adliyeden ayrıldı. Yıldırım'ın, ifade verme sürecinin ardından nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.