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Babacan ve Ağıralioğlu'ndan Kritik Toplantı: Terörsüz Türkiye Hedefi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret ederek önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 17:36
Babacan ve Ağıralioğlu'ndan Kritik Toplantı: Terörsüz Türkiye Hedefi

DEVA Partisi ve Anahtar Partisi Liderlerinden Kritik Görüşme

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret, Anahtar Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Basın Mensuplarına Açıklamalar

Toplantı sonrasında Babacan ve Ağıralioğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "bütünleşik muhalefet" açıklamasını değerlendiren Ağıralioğlu, "Mevzumuz seçim kazanmak değil, memleketin geleceğini kazanmak. Seçim galibiyeti değil, ülkemizin geleceğini inşa etmek." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili kaygılarını dile getirerek, "İnşallah 'biz yersiz kaygılanmışız' demek düşer hissemize. Ama biz haklı çıkarsak, bu sefer devletimiz hasar alacak." şeklinde konuştu.

Babacan'dan Dikkat Çeken Değerlendirmeler

Ali Babacan ise, siyasi partiler arasında diyalog ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine dair kaygılarını paylaşan Babacan, "Bizim de kaygılarımız büyük, gayet ihtiyatla yaklaşıyoruz meseleyi. Ama bu kadar kadim ve önemli bir sorunun, on binlerce canımızı verdiğimiz bir sorunun çözülme ihtimali varsa, bu sürecin sonunda buna da ilgisiz, alakasız kalamayız." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda), Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda), Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu (solda) parti genel merkezinde ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda), Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda), Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu (solda) parti genel merkezinde ziyaret etti.

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