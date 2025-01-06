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Babadağ'da 2022'de 189 Bin 775 Yamaç Paraşütü Uçuşu Yapıldı

Fethiye'nin Babadağ'ında 2022 yılında toplam 189 bin 775 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi. Yabancı turist sayısı yerli turistleri geçti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:03
Babadağ'da 2022'de 189 Bin 775 Yamaç Paraşütü Uçuşu Yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan geçen yıl gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşları, 189 bin 775 olarak belirlendi. Fethiye Turizm Danışma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, bu uçuşların 122 bin 502'sinin tandem (ikili), 67 bin 273'ünün ise single (tekli) olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz yıla oranla uçuş sayısında bir düşüş yaşandığı bildirilen açıklamada ayrıca, Babadağ'da yamaç paraşütü yapan yabancı ülkeler arasında Çin ilk, İngiltere ikinci ve Rusya üçüncü sırada yer aldı. Bunun yanında, ilçede konaklama sektöründe ise önceki yıla göre yüzde 11 artış kaydedildi. Toplamda 879 bin 840 yerli turist ağırlanırken, yabancı turist sayısı 882 bin 193'e ulaştı. Bu durum, yabancı turistlerin ilk kez yerli turist sayısını geçmesi anlamına geliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle geçen yıl 189 bin 775...

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle geçen yıl 189 bin 775 uçuş yapıldığı bildirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle geçen yıl 189 bin 775...

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle geçen yıl 189 bin 775 uçuş yapıldığı bildirildi.

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