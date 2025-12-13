DOLAR
Şanlıurfa Bozova'da Sisli Havada 20 Güneş Enerjisi Paneli Çalındı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Budaklı'da sis nedeniyle geç fark edilen su kuyusuna ait 20 güneş enerjisi paneli çalındı; jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:37
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Budaklı mahallesindeki bir su kuyusuna ait güneş enerjisi panelleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Olayın Detayları

Bölgedeki yoğun sisin etkili olduğu sırada gerçekleştirildiği belirtilen hırsızlıkta, dere yatağına yakın bir konumda bulunan su kuyusuna ait 20 güneş enerjisi paneli yok oldu. Olayı, hava koşulları nedeniyle günler sonra çiftçi Abdullah Y. fark etti ve durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma İncelemesi ve Çiftçinin Uyarısı

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; panelleri çalan şahıs ya da şahısların tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Abdullah Y., benzer olayların önüne geçilmesi için bölge çiftçilerini her gün su kuyularını ve güneş enerjisi panellerini kontrol etmeleri ve güvenlik kamerası taktırmaları konusunda uyardı.

