Babaeski'de Çiğ Süt Toplama Mer merkezlerine Sıkı Denetim

Babaeski'de çiğ süt toplama merkezleri ve tankları, üretim, muhafaza ve hijyen koşulları açısından Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:41
Kırklareli’nin Babaeski ilçesi genelindeki çiğ süt toplama merkezleri ve süt tanklarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Denetimleri, Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri yürüttü. Amaç; çiğ sütün güvenilir şekilde üretilmesi, muhafazası ve piyasaya arzının sağlanması ile gıda işletmelerinin hijyen ve teknik şartlara uygunluğunun tespit edilmesiydi.

Denetimde Öne Çıkan Kriterler

Süt toplama tanklarının gıda ile temasa uygun malzemeden olması kontrol edildi.

Tankların kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yapıda olması ile ilgili uygulamalar ve temizlik-dezenfeksiyon kayıtları incelendi.

Haşere ve çevresel bulaşma riskleri değerlendirilip önleyici tedbirlerin varlığına bakıldı.

Çiğ sütün +4 °C veya altında muhafaza edilmesi zorunluluğu ve tanklarda sıcaklık ölçer ile kayıt sisteminin bulunup bulunmadığı sorgulandı.

Sütün başka maddelerle bulaşma riskinin önlenmesi ve tankın sadece süt için kullanılması gibi kıstasların uygulanıp uygulanmadığı denetlendi.

Yapılan kontrollerle, halk sağlığını korumaya yönelik hijyen ve teknik standartlara uyumun sağlanması hedefleniyor.

