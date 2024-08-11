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Babanzade Ahmed Naim Efendi Eyüpsultan'da Anıldı

Eyüpsultan'da düzenlenen etkinlikte Babanzade Ahmed Naim Efendi'nin hayatı ve eserleri konuşuldu.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 21:46
Babanzade Ahmed Naim Efendi Eyüpsultan'da Anıldı

Babanzade Ahmed Naim Efendi, Eyüpsultan'da Yad Edildi

Babanzade Ahmed Naim Efendi, Yeni Dünya Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında anıldı. Gazeteci ve yazar Mehmet Nuri Yardım'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, Babanzâdeler'in önde gelen isimlerinden olan Ahmed Naim Efendi'nin yaşamı ve eserleri mercek altına alındı.

Ahmed Naim Efendi ve Arkadaşlıkları

Yardım, Ahmed Naim Efendi’nin vefatının 90. yılında, onun İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’la olan yakın dostluğuna dikkat çekti. Araştırmacı yazar Fahrettin Gün, Ahmed Naim Efendi’nin hayatını, çevresindeki etkilerini ve eserlerini ayrıntılı bir şekilde aktardı.

Bilinmeyen Bir Mütefekkir: Babanzade

Gün, Bağdat'ta dünyaya gelen Ahmed Naim Efendi’nin yalnızca bir mütefekkir değil, aynı zamanda derin bir filozof olduğunu vurguladı. "Darülfünun'da 38 yıl felsefe dersleri vermiştir. Aynı zamanda Sahih-i Buhari'yi tercüme etmesi gibi önemli bir katkıda bulunmuştur," dedi.

Ayrıca, Gün, Ahmed Naim Efendi’nin 1934 yılında vefat ettiğinde arkasında pek fazla iz bırakılmadığını ve yalnızca hasta halde zorlukla kaleme aldığı bir risale yayımlayabildiğini belirtti.

Mehmet Akif'in Düşüncelerindeki Yeri

Gün, Muallim Cevdet'in 1935'te vefat ettiğini ve Babanzade'nin de Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildiğini hatırlatarak, Babanzade’nin Mehmet Akif Ersoy'un çok sevdiği bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Kitabı Üzerine Çalışmalar

Son zamanlarda Ahmet Naim Efendi’nin yaşamının tanıtılması için birçok kişi tarafından çaba sarf edildiğinin altını çizen Gün, kendisinin de bu konuda bir kitap yazmaya 3 yıl harcadığını belirtti. "Babanzade, fikirleriyle öncü bir isimdir. Babası Mustafa Zihni Paşa ise Bağdat’ta mektupçuluk yapmıştır," dedi.

Mezarı Ziyaret Edildi

Etkinliğin sonunda, Babanzade Ahmed Naim Efendi’nin Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı ziyaret edilerek, kabri başında dua edildi.

Babanzade Ahmed Naim Efendi, Yeni Dünya Vakfında düzenlenen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri"...

Babanzade Ahmed Naim Efendi, Yeni Dünya Vakfında düzenlenen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında anıldı. Babanzade hakkında eserleri bulunan araştırmacı yazar Fahrettin Gün, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Babanzade Ahmed Naim Efendi, Yeni Dünya Vakfında düzenlenen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri"...

Babanzade Ahmed Naim Efendi, Yeni Dünya Vakfında düzenlenen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında anıldı. Babanzade hakkında eserleri bulunan araştırmacı yazar Fahrettin Gün, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Babanzade Ahmed Naim Efendi, Yeni Dünya Vakfında düzenlenen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri"...

Babanzade Ahmed Naim Efendi, Yeni Dünya Vakfında düzenlenen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında anıldı. Babanzade hakkında eserleri bulunan araştırmacı yazar Fahrettin Gün, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Babanzade Ahmed Naim Efendi, Yeni Dünya Vakfında düzenlenen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri"...

Babanzade Ahmed Naim Efendi, Yeni Dünya Vakfında düzenlenen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında anıldı. Babanzade hakkında eserleri bulunan araştırmacı yazar Fahrettin Gün, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Babanzade Ahmed Naim Efendi, Yeni Dünya Vakfında düzenlenen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri"...

Babanzade Ahmed Naim Efendi, Yeni Dünya Vakfında düzenlenen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında anıldı. Babanzade hakkında eserleri bulunan araştırmacı yazar Fahrettin Gün, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

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