Bacağı Kırılan Kuzu, Platinle Yürümeye Başladı

Trabzon'da Duygusal Bir Kurtuluş Hikayesi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bacağı kırılan bir kuzuya yapılan tedavi, hayvanseverliğiyle dikkat çeken Tuncer Tolip'in fedakarlığını gözler önüne serdi. Kesim ya da satış alternatifi yerine, kuzusunu tedavi ettiren Tolip, bu süreçte hayvanına olan bağlılığını gösterdi.

Yaralı Hayvana Şefkatle Yaklaşıldı

Meşeli Mahallesi'nde besicilik yapan Tuncer Tolip, 1,5 aylıkken kaya parçasının çarpması sonucu sol arka bacağı kırılan kuzusunu kendi yöntemleriyle iyileştirmeye çalıştı. Ancak sonuç alamayınca, veteriner hekim Uğur Cem Tahmaz'dan yardım istedi.

Başarıyla Gerçekleştirilen Platin Operasyonu

Veteriner hekim Tahmaz'ın önerisiyle, kuzunun bacağına 15 santimetrelik bir platin takıldı. Tolip, tedavi sürecini titizlikle takip ederek, 40 gün sonra kuzusunun yeniden yürümesini sağladı. Tolip, "Önceliğimiz maliyet olmadığı için bu yöntemle işlemimizi uyguladık. Kupuz platin sayesinde şu anda eski sağlığına kavuştu," dedi.

Duygusal Bir Bağ Oluştu

Tolip, "Tedaviye olumlu yanıt verdi. Şükürler olsun yanımızda duruyor. Diğer hayvanlara göre bizim için daha kıymetli oldu," ifadelerini kullanarak, kuzu ile hissettiği bağlılığı ifade etti.

Veteriner Hekimden Önemli Açıklamalar

Veteriner hekim Uğur Cem Tahmaz, kuzuya yapılan operasyonun önemine dikkat çekti. "Köpek gibi hayvanlarda kullandığımız metodu uyguladık. Bacağına plakla osteosentez işlemini gerçekleştirdik. Yetiştiricinin hayvan sevgisi, bu operasyonu yapmamıza vesile oldu," şeklinde konuştu.

Böylece Tuncer Tolip'in besiciliği ile birleşen hayvan sevgisi, bir kuzuya yeniden hayata dönüş şansı sundu. Bu hikaye, hayvan sağlığı konusundaki insan sevgisinin ve hayvanseverliğin güzel bir örneği oldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Tuncer Tolip, bacağı kırılınca kesmek ya da satmak yerine tedavi ettirdiği kuzusunun yürümesini sağladı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Tuncer Tolip, bacağı kırılınca kesmek ya da satmak yerine tedavi ettirdiği kuzusunun yürümesini sağladı.