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BAE, Filistin Devleti Oluşmadan Gazze Planına Desteğini Açıklamadı

BAE, Filistin devleti kurulmadan Gazze planını desteklemeyeceğini duyurdu, Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 19:59
BAE, Filistin Devleti Oluşmadan Gazze Planına Desteğini Açıklamadı

BAE'nin Gazze Planına Desteği Yok

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Filistin devleti kurulmadan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında gerçekleştirilecek olan planı desteklemeyeceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Nahyan'dan Açıklama

Nahyan, resmi X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "BAE, bir Filistin devleti olmadan Gazze'deki çatışmaların ardından atılacak adımları desteklemeye hazır değildir" şeklinde ifadelere yer verdi.

Netanyahu'nun Açıklamaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ağustos tarihinde, Gazze Şeridi'nde bir sivil yönetim kurulmasını umduğunu ve bu yönetimin bölgesel ortakların destekleriyle oluşturulmasını istediğini duyurmuştu.

Filistin’deki Can Kaybı ve Alt Yapı Tahribatı

İsrail'in 7 Ekim’den itibaren Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılarda, 41,182 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu rakamlar arasında 16,715 çocuk ve 11,308 kadın da bulunurken, yaralı sayısının ise 95,280 olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, sivil altyapının hedef alındığı ve hastane ile eğitim kurumlarının tahrip edildiği bildirilmektedir.

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