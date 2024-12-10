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BAE, İsrail'in Suriye'deki Tampon Bölgeyi Ele Geçirmesini Kınadı

BAE, İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi ele geçirmesine karşı sert bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 21:40
BAE, İsrail'in Suriye'deki Tampon Bölgeyi Ele Geçirmesini Kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi ele geçirmesini şiddetle kınadı. BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Suriye ile sınır bölgesindeki bu eylemi hakkında ciddi endişeler ifade edildi.

BAE'nin Açıklaması

Açıklamada, Suriye'nin birliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne verdikleri önem üzerinde duruldu. Golan Tepeleri'nin ele geçirilmesinin, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı da ihlal ettiği vurgulandı. Ayrıca, İsrail'in bu tür adımları kesin bir dille reddedildi ve bu eylemlerin bölgede barış ve istikrar çabalarını engellediği gibi daha fazla gerilime neden olabileceği ifade edildi.

İsrail'in Girişimleri

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti. Bilindiği üzere, İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutmakta. 1974'te imzalanan anlaşma ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmiştir.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı bir açıklamada, 'işgalin geçici olduğunu' savunmuştu. Ayrıca, İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

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