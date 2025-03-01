BAE ve İran İlk Siyasi İstişareleri Gerçekleştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İran, ortak ilgi alanlarının ele alınması ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlattıkları siyasi istişarelerin ilk turunu başarıyla tamamladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Abudabi'de gerçekleştirilen bu önemli toplantı, BAE Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Lana Nesibe ile İran Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi başkanlığında düzenlendi.

Açıklamada, her iki ülkenin ilk tur siyasi istişareleri gerçekleştirmiş olmasının memnuniyet verici olduğu vurgulanırken, bu istişarelerin ortak ilgi alanlarını ele almak ve ikili işbirliğini geliştirmek için bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Toplantıya, BAE'nin Tahran Büyükelçisi Seyf ez-Zuabi ile İran'ın Abu Dabi Büyükelçisi Rıza Amiri gibi üst düzey yetkililer de katıldı.

Bu görüşmelerde, iki ülke heyetleri arasında siyasi ve ekonomik alanlardaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırıldı. Revançi, Siyasi İstişare Ortak Komitesi'nin önemine ve iki ülke arasındaki koordinasyonun artırılmasındaki rolüne dikkat çekti.

İranlı yetkili, bu toplantıların düzenli bir şekilde yapılmasını umarak, iki tarafın ikili anlaşmaların hayata geçirilmesini hızlandırmasını ve yeni işbirliği alanları belirlemesini dile getirdi.

İran'ın bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin tutumunu da gözden geçiren Revançi, İsrail'in Filistin'deki eylemleri ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı adımlar hakkında İslam ülkelerinin tutumlarının birleştirilmesinin gerektiğini vurguladı.

BAE ile İran arasındaki siyasi istişarelerin ilk turu, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılan somut adımlar çerçevesinde gerçekleşiyor. BAE-İran Ortak Ekonomik Komitesi'nin ilk oturumu da Mayıs 2024'te gerçekleştirilecek ve burada çeşitli ekonomik sektörlerde işbirliği artırma konuları görüşülecek.

Ayrıca, Tahran, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım iş birliğini geliştirmek amacıyla Mayıs 2023'te Expo İran fuarı kapsamında BAE-İran İş Konseyi'nin ilk toplantısına ev sahipliği yaptı.