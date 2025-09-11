BAE ve Umman: İsrail'in Katar Saldırısı Bölgesel Güvenlik İçin Tehdit

BAE ve Umman liderleri, İsrail'in Katar saldırısını 'bölgesel güvenlik ve istikrar için ciddi tehdit' olarak nitelendirip Katar'a destek verdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 21:38
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırının bölgesel istikrar ve güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Görüşme ve Vurgular

İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısından bir gün sonra Doha'yı ziyaret eden BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a gitti. Umman resmi haber ajansı OMAN'a göre, Bin Zayid ile Sultan Bin Tarık, Salale kentindeki El-Hısn Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, "İsrail'in Katar saldırısının bölgesel güvenlik ve istikrar için ciddi tehdit oluşturduğu" vurgulandı. İki lider ayrıca saldırıyı "devletlerin egemenliğinin ve uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Saldırı ve Kayıplar

İsrail ordusunun 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda, Hamas lider kadrosunun suikasttan sağ kurtulduğu bildirildi. Hamas, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini; Katar ise bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dayanışma ve Destek

BAE ve Umman liderleri, Katar'ın yanında olduklarını ve ülkenin egemenliğini ile vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak için alacağı her türlü kararı destekleyeceklerini ifade etti. Bin Zayid, saldırının ertesi günü Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmüştü.

