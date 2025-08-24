Bafra'da Düğün Konvoyu Kazası: Gelin ve Nedimesi Yaralandı

Bafra'da düğün konvoyunda kaza: gelin ve nedimesi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada gelin ile nedimesi yaralandı.

Olayın Detayları

Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkiinde, İbrahim Hakan B. (24) yönetimindeki 55 NN 755 plakalı otomobil, konvoyda bulunan Emre M. (28) idaresindeki gelin arabası 55 ASZ 435 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan gelin arabası refüjdeki çelik bariyere çarparak durdu.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada kolu kırılan Seba Selin Cingöz (25) ile nedimesi Nisanur Özçelik (24) yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı; kolu kırılan gelinin ameliyata alınacağı öğrenildi.

