DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.604.661,37 2,14%

Bafra'da Düğün Konvoyu Kazası: Gelin ve Nedimesi Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu gelin ve nedimesi yaralandı; gelin ameliyata alınacak.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 22:21
Bafra'da Düğün Konvoyu Kazası: Gelin ve Nedimesi Yaralandı

Bafra'da düğün konvoyunda kaza: gelin ve nedimesi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada gelin ile nedimesi yaralandı.

Olayın Detayları

Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkiinde, İbrahim Hakan B. (24) yönetimindeki 55 NN 755 plakalı otomobil, konvoyda bulunan Emre M. (28) idaresindeki gelin arabası 55 ASZ 435 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan gelin arabası refüjdeki çelik bariyere çarparak durdu.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada kolu kırılan Seba Selin Cingöz (25) ile nedimesi Nisanur Özçelik (24) yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı; kolu kırılan gelinin ameliyata alınacağı öğrenildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, düğün konvoyunda yaşanan kazada gelin ile nedimesi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, düğün konvoyunda yaşanan kazada gelin ile nedimesi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, düğün konvoyunda yaşanan kazada gelin ile nedimesi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Motosiklet Bariyere Çarpması: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
2
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'da Halk Şöleni'nde Barış Çağrısı
3
Bafra'da Düğün Konvoyu Kazası: Gelin ve Nedimesi Yaralandı
4
Ust-Luga Limanı'na İHA Saldırısı: Rusya 95 İHA’nın İmha Edildiğini Açıkladı
5
Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı
6
Edirne (Havsa) Trafik Kazası: 3 Yaralı
7
Bakan Göktaş: Balıkesir Sındırgı'daki 4,8'lik Depremde Psikososyal Destek Başladı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı