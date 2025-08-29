Bafra Ovası'nda Hibe Destekli Kışlık Sebze Fidesi Dikimi Başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde seralarda yetiştirilen hibe destekli kışlık sebze fideleri toprakla buluşuyor. Bafra Ovası'nın tamamında bu yıl 150 bin dekar alana yazlık ve kışlık sebze dikimi yapılacak.

Destek ve ekim bilgileri

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, ekilen ürünün 80 bin dekarlık kısmının kışlık, 70 bininin ise yazlık sebze olduğunu belirtti. Kışlık karnabahar, brokoli, beyaz lahana ve kırmızı lahana çeşitlerinin dikim işlemleri sürüyor. Aşçı, erken ekimlerin temmuz ayında başladığını, ağustosta ekimlerin devam ettiğini ve "Kasım ayından nisan ayına kadar hasatlar devam eder." diye konuştu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülen çalışmada, 151 dekar alanda 13 çiftçiye iyi tarım uygulaması kapsamında yüzde 75 fide desteği verildiğini, bunun yüzde 25'inin çiftçi tarafından karşılanacağını söyledi.

Maliyet ve destek talepleri

Aşçı, verilen desteğin önemine vurgu yaparak fidelerin fiyatına ilişkin şu bilgiyi paylaştı: "Fidenin tanesi dışarıda 3,5 liraya gelirken, çiftçi 1,30 liradan ödeyecek." Bu uygulamanın çiftçinin yükünü hafiflettiğini, benzer desteklerin artırılmasını istediklerini ifade etti. Ayrıca tohumda ithal edilen sebzelerin gümrük vergilerinin düşürülmesi talebinde bulundu ve üretimin kalite ve miktarını artırmak için desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Çiftçi ve işçi görüşleri

Yeşilyazı köyünden Turgut Odabaş, "10 dönüm alanda beyaz lahana ekimimiz var. Ağustosta ekimini yaptığımız ürünlerin Aralık ayında hasadını yapacağız. Fideleri Bafra Sebze Üreticileri Birliği ile Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projesi kapsamında aldık. Bu fideler piyasada 3 lira civarında ama bizler 1 lira 30 kuruşa aldık." bilgisini paylaştı. Odabaş, ilaç maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek destek talep etti.

Tarım işçisi Yıldız Çelik zor çalışma koşullarını anlatarak, "Sabah 6'da kalkıyoruz, 08.00'de işbaşı yapıyoruz. Akşam 18.00'e kadar çalışıyoruz, 1500 lira yevmiye alıyoruz." dedi. İki çocuk annesi Ayşegül Öner ise 18 yıldır tarım işçiliği yaptığını belirterek, "Üniversiteye giden kız çocuğum var. Oğlum da bu yıl lise son sınıfa gidiyor. Eşim yurt dışında. Çalışma ortamımız güzel, hep birlikte bir aile olduk. 1500 lira yevmiye alıyorum, çalıştığımız sürece bu parayla geçimimizi sağlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bafra'da kışlık fidelerin yaygınlaştırılması çalışmaları, üretici maliyetlerini düşürmeye yönelik destek talepleriyle devam ediyor.

