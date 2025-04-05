Bağcılar'da Bekçi Uğur Gölçek'in Şehit Edilmesi: 5 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Uğur Gölçek isimli bekçinin silahlı saldırı sonucu şehit edilmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay, 2 Nisan tarihinde Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta meydana geldi.

Bekçiler, kimlik kontrolü yaparken aniden bir grubun ateş açması sonucu Uğur Gölçek ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araştırmalarını hızlandırdı ve şüpheliler B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27), K.Ö. (31) ile M.M.Y.'yi yakalayarak sorgulamak üzere gözaltına aldı.

İlk ifadesinde, B.Ç. zanlısı, R.Y.'nin geri döndüğünde veya takip ettiklerinde ateş açtığını belirterek, "Biz koşuyorduk, birden silah sesi duydum. R.Y. bize ateş ediyordu" dedi. Ayrıca, R.Y. tarafından kendisine verilen talimatlarla ilgili de bilgi verdi. Olaydan sonra silahları R.Y. ile sakladıklarını ve bu süreçte R.Y.'nin kendisine "Olayı üstlen bana ve ailene destek olacağım" dediğini ifade etti.

Şüpheli R.Y., ifadesinde olaya neden olan kavgayı sosyal medyada canlı yayın açma sebebiyle yaşadıklarını ve ardından bir dernekte silah aldıklarını belirtti. Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edilerek işlemlerine devam ediliyor.

Bekçi Uğur Gölçek, olayın ardından hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Vefatından sonra, olay anında tartıştıkları bir kişiyi vurmak için buluşma bilgileri de tespit edildi. Polisi alarma geçiren bu durum, olayın tüm detaylarının aydınlatılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bağcılar'da, bekçi Uğur Gölçek'in silahlı saldırıda şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bağcılar'da, bekçi Uğur Gölçek'in silahlı saldırıda şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.