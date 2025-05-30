Bağcılar'da Boşanma Kavgası: Eşini Vurduktan Sonra İntihar Eden Koca

Bağcılar'da meydana gelen olay, boşanma aşamasındaki bir çiftin hayatını kararttı. Muhsin Alkan (33), eşi Yeter Alkan (33) ile yaşadığı sorunlar sonucunda, eşiyle girdiği tartışmanın ardından silahla yaraladı.

Alınan bilgilere göre, Muhsin Alkan, İnönü Mahallesi 409. Sokak'taki eve geldi. Burada, boşanma aşamasında olduğu eşi Yeter Alkan'ı silahla nitelikli bir şekilde yaraladıktan sonra, apartmanın önünde aynı silahla intihar etti.

Olayın bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla adrese sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan polis, hem sokakta hem de binada ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirdi. Sağlık görevlileri, Muhsin Alkan’ın yaşamını kaybettiğini belirtirken, yaralı Yeter Alkan’ı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, Yeter Alkan'ın bir süre önce eşinden şikayetçi olduğu ve mahkemeden Muhsin Alkan hakkında bir uzaklaştırma kararı alındığı bilgisine ulaşıldı. Muhsin Alkan’ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu trajik olay, boşanma süreçlerinin psikolojik etkilerine bir kez daha dikkat çekti.

Bağcılar'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak yaraladıktan sonra intihar etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak yaraladıktan sonra intihar etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.