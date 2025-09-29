Bağcılar'da Dünya Kalp Günü: Ücretsiz Kalp Taramaları ve Bilgilendirme

Bağcılar'da Dünya Kalp Günü Etkinliği

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kardiyoloji Derneğince "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kalp sağlığının önemi vurgulandı ve vatandaşlara ücretsiz taramalar yapıldı.

Mobil tırlar ve ölçümler

Mobil sağlık tırlarında tansiyon ve şeker ölçümü yapılırken, uzmanlar kalp sağlığını ilgilendiren sağlıklı beslenme hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Uzmanlardan kapsamlı değerlendirme

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Sorumlusu Dr. Özge Coşan Baş, etkinliğin hedeflerini ve uygulamaları anlattı:

"Onlara neden gerçekten kalp sağlığı için taramalar yaptırmaları gerektiğini ve bugün neden burada olmak istediğimizi anlatıyoruz. Sonrasındaki boy kilo ölçümlerini ve vücut kitle indeksi hesaplamalarını yapıyoruz. Boy, kilo, bel çevresi ölçümlerinin olması gereken ideal aralıklarını, ideal aralıkta olmasının önemini, olmaması halinde karşılaşabilecekleri sorunları anlatıyoruz. Daha sonra hekimlerimiz ile diyetisyenimiz sağlıklı bir kalp için nasıl beslenmeleri gerektiğini, faydalı ve zararlı olabilecek besinleri anlatıyor."

Baş, fizyoterapistlerin hareket etmenin önemini, psikologların ise ruh sağlığı ile fiziksel sağlığın ilişkisini anlattığını belirterek, "Aslında burada yaptığımız dünyada ölüm nedenlerinin en büyük kısmını oluşturan kronik hastalıklardan biri olan kalp hastalıklarının uygun takip, öneriler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birinci basamak sağlık hizmetlerinde önlenebilir olduğunu vatandaşlarımıza bir kez daha vurgulamak." dedi.

Kalp sağlığında erken teşhis hayat kurtarıyor. Baş, vatandaşların taramalarla hastalıkları önceden öğrenme fırsatı bulduğunu vurguladı.

Vatandaşlara yönelik önerileri şu şekilde paylaştı: "Kalp sağlığı için sağlıklı ve dengeli beslenin, yeterli miktarda su için, düzenli hareket edin, tütün ve tütün ürünleri ile alkolden uzak durun. Aile hekiminize başvurarak kardiyovasküler risk değerlendirmenizi yaptırın. Tüm bu hizmetlerden ücretsiz faydalanmak içinse kendinize en yakın Sağlıklı Hayat Merkezlerini ziyaret ederek kapsamlı bir sağlıklı hayat danışmanlığı alın."

Etkinlik, 1 Ekim'e kadar devam edecek.

