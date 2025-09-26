Bağcılar'da Eşi ve Oğlunu Tarlaya Gömme Davasında Cengiz Bedir'e 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

Bağcılar'da eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdüğü iddiasıyla yargılanan emekli polis Cengiz Bedir, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:29
Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cengiz Bedir ve taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatları, sanığın üst sınırdan ve indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın Son Sözü

Son sözü sorulan sanık Bedir, eşi ile oğlunun kendisini öldürmek istediğini belirterek pişman olduğunu öne sürdü.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanık Cengiz Bedir'i "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "alt soydan tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Muhammed Nureddin Sarraç ve M. Subhı Muqresh hakkında ise beraat kararı verildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, emekli polis memuru sanık Cengiz Bedir ile maktul Zeynep Bedir'in evli oldukları ve maktul Ömer Faruk Bedir ile birlikte 3 çocukları bulunduğu kaydedildi. Sanık ile eşi arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ve boşanma davası açıldığı bildirildi.

İddianamede, yakınlarının 8 Mart 2024 tarihinde maktuller ve sanığa ulaşamayınca kayıp ihbarında bulunduğu; sanık Bedir'in 9 Mart 2024'te Kırklareli'nde bulunan tarlasına giderken aracının çamura saplanması sonucu köylülerden yardım istediğinin anlaşıldığı belirtildi. Araştırmada tarlada kan izi ve yeni kazılmış toprak alan tespit edildi; kontrol edildiğinde maktullerin başları kesilerek vücutlarından ayrılmış şekilde cesetlerine ulaşıldığı ifade edildi.

İddianamede, sanık Cengiz Bedir'in "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "altsoydan tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu. Diğer sanıklar Muhammed Nureddin Sarraç ve M. Subhı Muqresh hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

