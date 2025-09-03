DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,87 0,01%
ALTIN
4.680,98 -0,12%
BITCOIN
4.568.549,35 0,38%

Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Bülent Mert tarafından gerçekleştirilen ameliyatla 19 yaşındaki Sümeyye Hancı, Fındıkkıran Sendromu'ndan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:07
Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu

Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu

İLYAS KAÇAR - HİKMET FARUK BAŞER - Nadir görülen Fındıkkıran (nutcracker) Sendromu nedeniyle iki yıldır şikayetleri olan 19 yaşındaki Sümeyye Hancı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Tanı, başvuru ve operasyon

Kırklareli'nde yaşayan Hancı, yaklaşık iki yıldır karın ve böbrek ağrısı, idrarda kanama, yorgunluk ve varis şikayetleriyle birçok hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Hancı'da Fındıkkıran Sendromu tespit edildi. Hastalık, böbrek toplardamarının karın içindeki iki atardamar arasında sıkışmasıyla ortaya çıkıyor ve tanısı güç olduğundan bazen yanlış tedavi uygulanabiliyor.

Hastalığın tedavisi için internet üzerinden araştırma yapan Hancı, bir hasta yorumunu takip ederek kliniğe ve Doç. Dr. Bülent Mert'e başvurdu. Yaklaşık iki ay önce gerçekleştirilen ameliyatın ardından Hancı'nın şikayetleri büyük ölçüde geriledi.

Doktorun değerlendirmesi

Doç. Dr. Bülent Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fındıkkıran Sendromu'nun teşhisinin zor olduğunu ve başka hastalıklarla karışabildiğini söyledi. Mert, hastalığın tedavi edilmediğinde kronik ağrı, özellikle kadınlarda adet dönemlerinde idrarda kanama ve ilerleyen aşamalarda böbrek yetmezliği gibi ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Mert, ameliyatla ilgili olarak şunları kaydetti: "Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. Karın açılarak yapılan bir ameliyat. Teknik olarak çok zor değil ancak bu alanda tecrübe önemli. Ameliyat başarılı geçti. Hastamız kontrole geldi ve ilk değerlendirmelerimizde şikayetlerinin geçtiğini ifade etti."

Hastanın ve ailenin görüşü

Sümeyye Hancı, şikayetlerinin yaklaşık iki yıl önce idrarda kanla başladığını belirterek, "Böbrek boşluklarımda ağrı hissediyordum. Sosyal hayatımı çok etkiliyordu, sürekli yorgun uyanıyordum. Varis şikayetim de vardı. Farklı doktorlara gittik, bazıları ameliyata gerek olmadığını söyledi, bazıları zamana yaymak istedi. En sonunda Bülent Hoca'yı bir yorumda görüp geldik. Ameliyattan sonra ağrılarımın neredeyse tamamı geçti. Artık yürürken yorgunluk hissetmiyorum." dedi.

Hancı, ameliyat kararının zor olduğunu ancak bu rahatsızlığı yaşayanların operasyonu ertelememesi gerektiğini, erken müdahalenin böbrekleri korumaya yardımcı olduğunu söyledi.

Sümeyye Hancı'nın babası Azim Hancı ise kızının farklı doktorlardan değişik tanılar aldığını, bir radyoloji uzmanının dikkatiyle Fındıkkıran Sendromu tanısının konduğunu anlattı. Yapılan araştırmalarda ameliyatı yapabilecek uzman sayısının sınırlı olduğunu, başvurdukları bazı doktorların operasyonu yapmak istemediğini belirten Azim Hancı, "En sonunda Bülent Hoca'yı bulduk. Hastalığı ve yapılacak ameliyatı o kadar net ve güven veren bir şekilde anlattı ki içimiz rahatladı. Ameliyat başarılı geçti, kızım artık çok daha sağlıklı." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Araştırmacı Seyfullah Kılıç TeslaMate'te Kritik Güvenlik Açığını Ortaya Çıkardı
2
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı — 17-21 Eylül
3
İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Berfu Hatipoğlu Hayatını Kaybetti
4
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
5
Irak'ta Hurma Hasadı Başladı: Diyala'da Verim Arttı, 30 Milyon Ağaç Hedefi
6
Türkiye, Kardiyoloji Sağlık Turizminde Ablasyonla Öne Çıkıyor
7
Ofek-19 yörüngede: İsrail'in yeni gözlem uydusu veri göndermeye başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter