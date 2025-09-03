Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu

İLYAS KAÇAR - HİKMET FARUK BAŞER - Nadir görülen Fındıkkıran (nutcracker) Sendromu nedeniyle iki yıldır şikayetleri olan 19 yaşındaki Sümeyye Hancı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Tanı, başvuru ve operasyon

Kırklareli'nde yaşayan Hancı, yaklaşık iki yıldır karın ve böbrek ağrısı, idrarda kanama, yorgunluk ve varis şikayetleriyle birçok hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Hancı'da Fındıkkıran Sendromu tespit edildi. Hastalık, böbrek toplardamarının karın içindeki iki atardamar arasında sıkışmasıyla ortaya çıkıyor ve tanısı güç olduğundan bazen yanlış tedavi uygulanabiliyor.

Hastalığın tedavisi için internet üzerinden araştırma yapan Hancı, bir hasta yorumunu takip ederek kliniğe ve Doç. Dr. Bülent Mert'e başvurdu. Yaklaşık iki ay önce gerçekleştirilen ameliyatın ardından Hancı'nın şikayetleri büyük ölçüde geriledi.

Doktorun değerlendirmesi

Doç. Dr. Bülent Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fındıkkıran Sendromu'nun teşhisinin zor olduğunu ve başka hastalıklarla karışabildiğini söyledi. Mert, hastalığın tedavi edilmediğinde kronik ağrı, özellikle kadınlarda adet dönemlerinde idrarda kanama ve ilerleyen aşamalarda böbrek yetmezliği gibi ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Mert, ameliyatla ilgili olarak şunları kaydetti: "Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. Karın açılarak yapılan bir ameliyat. Teknik olarak çok zor değil ancak bu alanda tecrübe önemli. Ameliyat başarılı geçti. Hastamız kontrole geldi ve ilk değerlendirmelerimizde şikayetlerinin geçtiğini ifade etti."

Hastanın ve ailenin görüşü

Sümeyye Hancı, şikayetlerinin yaklaşık iki yıl önce idrarda kanla başladığını belirterek, "Böbrek boşluklarımda ağrı hissediyordum. Sosyal hayatımı çok etkiliyordu, sürekli yorgun uyanıyordum. Varis şikayetim de vardı. Farklı doktorlara gittik, bazıları ameliyata gerek olmadığını söyledi, bazıları zamana yaymak istedi. En sonunda Bülent Hoca'yı bir yorumda görüp geldik. Ameliyattan sonra ağrılarımın neredeyse tamamı geçti. Artık yürürken yorgunluk hissetmiyorum." dedi.

Hancı, ameliyat kararının zor olduğunu ancak bu rahatsızlığı yaşayanların operasyonu ertelememesi gerektiğini, erken müdahalenin böbrekleri korumaya yardımcı olduğunu söyledi.

Sümeyye Hancı'nın babası Azim Hancı ise kızının farklı doktorlardan değişik tanılar aldığını, bir radyoloji uzmanının dikkatiyle Fındıkkıran Sendromu tanısının konduğunu anlattı. Yapılan araştırmalarda ameliyatı yapabilecek uzman sayısının sınırlı olduğunu, başvurdukları bazı doktorların operasyonu yapmak istemediğini belirten Azim Hancı, "En sonunda Bülent Hoca'yı bulduk. Hastalığı ve yapılacak ameliyatı o kadar net ve güven veren bir şekilde anlattı ki içimiz rahatladı. Ameliyat başarılı geçti, kızım artık çok daha sağlıklı." diye konuştu.