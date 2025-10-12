Bağcılar'da Gazze'deki Kız Çocukları İçin Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları, Bağcılar Meydanı'nda Gazze'deki kız çocukları anısına balon uçurma etkinliği düzenledi.

Başkanın çağrısı

Etkinlikte konuşan AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekti. Gültepe, "Balonlarımızı Gazze'deki kız çocukları için gökyüzüne salacağız. Orada bombaların, kimyasal silahların ve açlığın altında yaşam mücadelesi veren kız çocukları hatırına, onların güzel anısına balonlarımızı bırakıyoruz. Bugün ayrıca ellerimizi semaya kaldırıp onlar için dua etmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uçuş ve kapanış

Konuşmaların ardından Filistin bayrağının renklerinde yüzlerce balon, Gazze'deki kız çocukları anısına gökyüzüne bırakıldı. Etkinlik, balonların gökyüzüne bırakılmasının ardından sona erdi.

