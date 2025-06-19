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Bağcılar'da Genç, Babasını Silahla Öldürdü: Madde Bağımlılığı Şoku

Bağcılar'da 21 yaşındaki O.D., madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir süreçte, babası A.D.'yi öldürdü.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 14:12
Bağcılar'da Genç, Babasını Silahla Öldürdü: Madde Bağımlılığı Şoku

Bağcılar'da korkunç bir cinayet olayı yaşandı. 21 yaşındaki O.D., babası 60 yaşındaki A.D.'yi evlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple silahla vurdu.

Olay, Yenimahalle Mahallesi Burçak Sokak'taki evlerinde gerçekleşti. O.D., yaptığı eylemin ardından polisi arayarak babasını öldürdüğünü bildirdi.

İhbarın ardından adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, A.D.'nin olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti. O.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bina sakinlerinden Seyit Demir, sabah saatlerinde 6-7 el silah sesi duyduklarını, ancak sesin kaynağını anlayamadıklarını dile getirdi. Demir, "Üst kattan bir patırtı da gelmedi. Sonra kendi aramış teslim olmuş." ifadelerini kullandı.

Bir diğer komşu Eyüp Yılmaz ise O.D.'nin madde bağımlısı olduğunu ve aile içinde sürekli kavga yaşandığını belirtti.

Öldürülen babanın cesedi, olay yeri inceleme ekipleri'nin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bağcılar'da bir genç, babasını silahla vurarak öldürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin...

Bağcılar'da bir genç, babasını silahla vurarak öldürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, öldürülen baba A.D'nin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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