Bağcılar'da Hemşireyi Öldüren Güvenlik Görevlisinin Yargılanmasına Başlandı

Bağcılar'da Hemşireyi Öldüren Güvenlik Görevlisinin Yargılanması

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, aynı hastanede görev yapan hemşire Sibel Kavılı'yı silahla öldürdüğü iddia edilen güvenlik görevlisi Cumali Varan'ın yargılanmasına Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Varan, duruşmaya tutuklu olarak katıldı.

Sanık Varan'dan Savunma

Duruşmada, savunma yapan Varan, Sibel Kavılı ile aralarında imam nikahı bulunduğunu ve 7 yıldır birlikte yaşadıklarını iddia etti. Ayrıca, Kavılı'nın son 1,5 yıldır 'astral seyahat' eğitimleri aldığını belirterek, bu duruma saygı duyduğunu söyledi. Varan, olay günü Kavılı’nın kendisine vurduğunu ve hakaret ettiğini öne sürerek, yaşananların ardından balkona çıktığını ve geri döndüğünde Kavılı'nın kendisine küfür ettiğini dile getirdi.

Tartışma Anları ve Olayın Seyri

Sanık Varan, o gün aralarında bir tartışma olmadığını, yalnızca Kavılı’nın kendisinden astral seyahat yapmamasını istediğini söyledi. Kavılı’nın ‘Yeni eğitimler aldım. Senin üstünde denemek istiyorum.’ dediğini aktaran Varan, teklifini reddettiğini söyledi. Olay anıyla ilgili şunları ifade etti: 'Silahı kafama dayadım. Sibel kolumu çekti, silah orada ateş aldı. Tam göğsüne isabet etti.' Olay sonrası korktuğu için kanı temizlediğini de ekledi.

Tanık İfadeleri ve Mahkeme Kararı

Tanık Ahmet Gürbüz, Kavılı'nın sanığın kendisini rahatsız ettiğini kendisine aktardığını, sanığın eşyalarını topladıklarını belirtti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Mart 2024'te Sibel Kavılı’nın Cumali Varan tarafından silahla öldürüldüğü yer aldı. Olaydan sonra kaçan sanık, 30 Mart'ta Gebze'den Bolu'ya gitmek üzere otobüs mola verdiğinde yakalandı. 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen Varan için ayrıca 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istenmektedir.