Bağcılar'da İplik Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın Bağcılar'da Çıktı

Bağcılar'da Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi 2610. Sokak'ta bulunan 4 katlı iplik atölyesinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

İtfaiye ve Acil Ekipler Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın ikinci katında başlayan yangın, diğer katlara sıçrayarak büyüdü.

Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Yangın sırasında mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla, yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Maddi Hasar Oluştu

Ekiplerin bir süre duman tahliyesi yaptığı binada bazı maddi hasarların meydana geldiği belirtildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.