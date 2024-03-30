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Bağcılar’da kadın cinayeti: Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü

İstanbul Bağcılar’da özel güvenlik görevlisi olan bir şahıs, ayrılma aşamasında olduğu kadını öldürdü. Cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçan şahıs, polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:40
Bağcılar’da kadın cinayeti: Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir kadın, ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldürüldü. İddialara göre, Cumali V. ve sevgilisi Sibel Kavılı (43), ayrılık aşamasındaydı. Güvenlik görevlisi olan Cumali V., eski sevgilisi Sibel Kavılı’nın evine geldi. İddiaya göre, evde yaşanan tartışma sonrasında Cumali V. tabancası ile 2 el ateş ederek Sibel Kavılı’yı vurdu. Kadın, olay yerinde hayatını yitirirken, Cumali V. ise olay yerinden kaçtı.

Daha sonra Cumali V.’nin peşinde düşen polis ekipleri, şahsı Kocaeli’de yakalayarak gözaltına aldı. Kadının cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

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