Bağcılar'da Metro Yangını: Fren Balataları Alev Aldı, Yolcular Tahliye Edildi

Bağcılar'da Metro Yangını: Fren Balataları Alev Aldı
Olay ve müdahale
Bağcılar'da, Yenikapı Kirazlı Metro Hattı'nda sefer yapan bir metronun fren balatalarından dumanlar yükseldi.
Dumanların görülmesi üzerine tren, sorunsuz şekilde Üçyüzlü durağı'na yanaştı ve içerideki yolcular hızla tahliye edildi.
Güvenlik görevlileri, yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken istasyon kısa süreliğine dumanla kaplandı.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü ve etkilenen metro hattı treni, güvenlik amacıyla Esenler'deki garaj alanına çekildi.
Olay sırasında güvenlik müdahalesi, dumanın istasyona yayılması ve yolcuların bekleyiş anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.