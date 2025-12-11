DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,05 -0,45%
ALTIN
5.766,06 0,5%
BITCOIN
3.830.987,31 2,69%

Başakşehir’de Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü: Kadın Sürücü Araç Kapısını Tekmeledi

Başakşehir Kayabaşı Fetihtepe Caddesi'nde yol verme tartışması büyüyerek bir kadın sürücünün diğer aracın kapısına tekme ve yumruk atmasıyla sonuçlandı; anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:57
Başakşehir’de Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü: Kadın Sürücü Araç Kapısını Tekmeledi

Başakşehir’de yol verme tartışması kavgayla sonuçlandı

Başakşehir'de trafikte çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, Kayabaşı Fetihtepe Caddesi üzerinde dün gece meydana geldi.

İki kadın sürücü arasında şiddet

İddiaya göre, iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma büyüdü. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine kadınlardan biri, diğer sürücünün aracının kapısına tekme ve yumruk atarak zarar verdi.

Olay anı çevredeki cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kadının diğer aracın kapısını tekmelemesi ve çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

Emniyet inceleme başlattı

Yaşanan kavga sonrası bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Yetkililer, olayla ilgili devam eden çalışmaları değerlendiriyor.

Olayla ilgili resmi açıklama ve olası hukuki süreç için soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

Başakşehir’de yol verme kavgası kamerada: Bu kez kadın sürücü saldırdı

Başakşehir’de yol verme kavgası kamerada: Bu kez kadın sürücü saldırdı

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum Liman Oyun Parkı: Muğla'dan Gelişim Odaklı Yatırım
2
81 İlde 81 Orman Adana'da: Kuzgun’a 25 Bin Fidan
3
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı — 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiası
4
Söke'de Fidanlar Toprakla Buluştu: Kent Konseyi Ağaçlı Gelinkayası'nda Dikti
5
Yenişehir'de Yılmaz Mahallesi'ne Modern Muhtarlık
6
Manisa Turgutlu'da boşaltılan iki bina sakinleri evlerine döndü
7
Özalp'te 16 Yıllık Kan Davası Barışla Sonlandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?