Başakşehir’de Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü: Kadın Sürücü Araç Kapısını Tekmeledi

Başakşehir’de yol verme tartışması kavgayla sonuçlandı

Başakşehir'de trafikte çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, Kayabaşı Fetihtepe Caddesi üzerinde dün gece meydana geldi.

İki kadın sürücü arasında şiddet

İddiaya göre, iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma büyüdü. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine kadınlardan biri, diğer sürücünün aracının kapısına tekme ve yumruk atarak zarar verdi.

Olay anı çevredeki cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kadının diğer aracın kapısını tekmelemesi ve çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

Emniyet inceleme başlattı

Yaşanan kavga sonrası bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Yetkililer, olayla ilgili devam eden çalışmaları değerlendiriyor.

Olayla ilgili resmi açıklama ve olası hukuki süreç için soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

