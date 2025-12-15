Özgür Özel Manisa’da: Gülşah Durbay’ın Vefatı CHP’yi Yasa Boğdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşamını yitirmesinin ardından tüm programlarını iptal ederek Manisaya gitti ve acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Hastane Ziyareti ve Başsağlığı

Genç yaşta kanser ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gülşah Durbay'ın vefatı, Manisa'da derin üzüntü yarattı. Acı haberin ardından Özgür Özel, planlanan programlarını iptal ederek Manisa Şehir Hastanesi'ne geldi ve merhum başkanın annesi Fatma Durbay ile babası Osman Durbay'a başsağlığı dileklerini sundu.

Hastane koridorlarında gözleri dolan Özel, aileyle yakından ilgilenip acılarını paylaştı. Ziyaret sırasında partililer ve belediye yetkilileri de hazır bulundu. Özel, duygularını güçlükle ifade ederek şunları söyledi:

"Durbay ailesi bugün bir evladının kaybıyla yanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi 6 ayda iki evladının kaybıyla. Ben kardeşimi, şimdi de evladımın kaybıyla sınanıyorum. Yani nasıl dayanılır ne olur? Gerçekten zor. Burası benim doğduğum ilçe. Gülşah burada çocuk yaşından beri koşturan birlikte siyaset yaptığımız, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımız. Onun hayal bile edemeyeceği bir rüyası gerçek oldu. Bu ilçeye belediye başkanı oldu. Aynı Ferdi’nin bu ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi. Ferdi’nin hikayesi 15 ay, Gülşah’ın neredeyse 2 yıl sürdü güzel hikayesi. Yani bilmiyorum bu nasıl bir acı bu, nasıl bir sınav? Nasıl dayanacağız? Bilmiyorum. Bütün Manisa’nın başı sağ olsun."

Tören ve Cenaze Programı

Merhum Gülşah Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'de Şehzadeler Belediyesi önünde bir tören düzenlenecek. Ardından Hatuniye Camii'nde öğle namazında helallik alınacak ve Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılınacak. Durbay, doğup büyüdüğü Koldere Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Ailesi taziyeleri Koldere Mahallesi'ndeki evlerinde kabul edecek.

Öte yandan, Manisa halkı kısa süre içinde iki belediye başkanını kaybetmenin sarsıntısını yaşarken, Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın birlikte zeybek oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşılarak anılarda yer aldı.

