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Bağcılar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da test sürüşü yapan motosikletli sürücü, park halindeki araca çarpıp hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 19:56
Bağcılar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da Feci Kaza: Motosiklet Şoförü Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, motosikletle park halindeki bir otomobile çarpan sürücü hayatını kaybetti. Merkez Mahallesi 729. Sokak'ta gerçekleşen olay, motosikletin test sürüşünü yapan Hüseyin Dur isimli sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yaşandı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Yalnızca birkaç saniye içinde meydana gelen kazada, devrilen motosiklet park halindeki 06 BT 5340 plakalı otomobile çarptı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın ardından polis ekipleri detaylı incelemelerde bulunurken, Hüseyin Dur'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Bu trajik olay, sürücülerin dikkatli olması gerektiğinin bir hatırlatıcısı niteliğinde.

İstanbul Bağcılar'da motosikletle park halindeki otomobile çarpan sürücü hayatını kaybetti. Merkez...

İstanbul Bağcılar'da motosikletle park halindeki otomobile çarpan sürücü hayatını kaybetti. Merkez Mahallesi 729. Sokak'ta Hüseyin Dur, test sürüşü yaptığı motosikletin kontrolünü kaybetti. Devrilen motosiklet savrularak park halindeki 06 BT 5340 plakalı otomobile çarptı.

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